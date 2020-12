Export Piemonte in calo, -17,6% nei primi nove mesi 2020

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Nei primi nove mesi del 2020 il valore delle esportazioni piemontesi si attesta a 28,9 miliardi di euro, in calo del 17,6% rispetto all'analogo periodo del 2019. Automotive e Paesi extra Ue frenano l'export, tengono le vendite oltre confine dei prodotti dell'industria alimentare, cresce solo la farmaceutica. La crisi delle esportazioni regionali - spiega Unioncamere Piemonte - è più pesante rispetto a quella riscontrata a livello nazionale (-12,5%), ma il Piemonte si conferma quarta regione esportatrice, con una quota del 9,3%.

"L'emergenza Covid continua a condizionare pesantemente l'export piemontese dei primi nove mesi del 2020: le fette di mercato che continuiamo a perdere rappresentano una ferita alla nostra economia e al lavoro dei imprenditori che, nonostante tutto, vogliono scommettere nel loro lavoro e nel valore dei loro prodotti. Come istituzioni dobbiamo raccogliere questo importante campanello d'allarme e individuare nuove strategie che permettano alle aziende di non arretrare e ai nostri prodotti d'eccellenza di varcare i confini italiani" commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia.

L'alimentare ha tenuto sui livelli dell'anno precedente (-0,5%), mentre tutti gli altri grandi settori hanno subito una pesante battuta d'arresto. A penalizzare maggiormente l'export è stato, ancora una volta, il settore dei mezzi di trasporto. Il comparto, che genera poco meno di un quarto delle esportazioni regionali, aveva patito una frenata già nel biennio 2018-2019, confermata dal risultato complessivo dei primi 9 mesi 2020 (-29,5%). La flessione più impattante riguarda l'export di autoveicoli (-36,7%). (ANSA).