Energia: Enerbrain sul podio delle imprese più innovative

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Enerbrain ha ricevuto "virtualmente" dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Premio Nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" e si conferma così tra le giovani aziende più brillanti del panorama italiano. Istituito presso la Fondazione Cotec, il Premio dei Premi è stato conferito ad aziende, enti pubblici e professionisti e ha visto al fianco di Enerbrain realtà come Eni, Enel X, San Paolo e Unicredit.

"Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento e sentiamo tutta la responsabilità di rappresentare un cambiamento di paradigma in un settore strategico come quello dell'energia" sottolinea Giuseppe Giordano, ceo e cofondatore di Enerbrain.

Nata nel 2015 all'interno dell'Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino, Enerbrain ha messo a punto soluzioni di retrofit energetico per grandi edifici che consentono drastici tagli ai consumi nonché il sensibile miglioramento del comfort interno e della qualità dell'aria. In pochi giorni e senza modificare impianti Hvac, il sistema ideato da Enerbrain non solo rileva parametri come umidità, temperatura, CO2 ma li ottimizza in tempo reale. Un modello win-win per l'efficientamento energetico. Enerbrain sta crescendo sui mercati internazionali e dopo l'apertura di sedi in Giappone e Spagna, e l'attivazione di collaborazioni con multiutility e grandi gruppi industriali, sta preparando lo sbarco in Medio Oriente. (ANSA).