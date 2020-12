Dopo 50 anni torna presepe in ritiro estivo del Conte Cavour

(ANSA) - VERCELLI, 16 DIC - A distanza di cinquant'anni dall'ultima volta, a Leri Cavour, l'antico borgo in provincia di Vercelli in cui il Conte Cavour amava trascorrere il periodo estivo, è apparso un presepe. La speciale Natività è stata realizzata con materiale di riciclo dai volontari dell'associazione "Leri Cavour", che sotto il patrocinio del Comune di Trino (Vercelli) stanno riqualificando la tenuta con lavori di pulizia e di sistemazione della Grangia. Viene ripristinata così l'antica usanza in voga negli anni '70 di esporre a Natale un presepe di legno intagliato nella chiesetta settecentesca dedicata alla Natività di Maria Santissima, frequentata dallo stesso Camillo Benso. La Capanna si animerà pian piano con tutti i personaggi del Natale. Quest'anno i volontari dell'associazione hanno illuminato la tenuta, pulito le stanze della vecchia casa del Conte, messo staccionata e i cartelli con il divieto d'accesso. "Questo - dicono i volontari - ha contribuito a fermare tutti i malintenzionati che in passato hanno saccheggiato o vandalizzato la tenuta". (ANSA).