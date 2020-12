Covid: Piemonte, 89 vittime e quasi 4000 guariti in più

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Sono quasi 4000 in più oggi i guariti dal Covid in Piemonte, secondo i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Prosegue il calo, lento ma costante negli ultimi giorni, dei ricoverati: - 9 rispetto a ieri in terapia intensiva (in totale sono 257), -63 negli altri reparti (3698). Sempre alto il numero delle vittime, 89 (di cui 4 casi di oggi). I nuovi casi di positività sono 1215, dall'esito di 17493 tamponi. Il rapporto positivi/tamponi è del 6,9%, la quota degli asintomatici 45.9%.

Le persone in isolamento domiciliare sono 44.148, gli 'attualmente positivi' scendono a 48103. (ANSA).