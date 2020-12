Covid: in Piemonte a Natale test rapidi gratis per over 65

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - La Regione Piemonte offre test rapidi gratuiti per il Covid agli over 65 con patologie croniche come obesità, ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari o neoplastiche. L'iniziativa riguarda le festività natalizie, in cui aumenta il rischio potenziale di contagi, dal 21 dicembre fino al 10 gennaio. Il tampone dovrà essere prescritto dal medico di base e potrà essere fatto su persone asintomatiche.

"Con i tamponi antigenici rapidi agli over 65 - spiegano l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, e quello alla Ricerca Covid, Matteo Marnati - alziamo il livello di tutela per una fascia di persone numerosa e potenzialmente a rischio. Abbiamo previsto di usare la piattaforma Covid, che si è rivelata uno strumento particolarmente utile nella gestione dell'emergenza.

Ringraziamo gli Ordini dei Medici e con le organizzazioni sindacali per la loro disponibilità, che è fondamentale".

"I medici - aggiunge Guido Giustetto, presidente Ordine dei Medici di Torino, anche a nome degli altri Ordini del Piemonte - ci sono sempre e confermano la propria disponibilità alla collaborazione per la tutela della salute pubblica. Confidiamo che i miglioramenti apportati alla piattaforma Covid rendano agevole questo ulteriore impegno".

"Entriamo in un periodo dell'anno - sottolineano Roberto Venesia (Fimmg), Antonio Barillà (Smi) e Mauro Grosso Ciponte (Snami) - in cui non si può escludere una ripresa dell'indice di contagio: non dobbiamo abbassare la guardia". (ANSA).