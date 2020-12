Usura: Lamorgese, mette a repentaglio legalità e democrazia

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - "L'emergenza Covid ha innescato una maggiore necessità di attenzione, perché c'è il rischio per chi è in difficoltà di divenire ancora più vulnerabile e aggredibile. E la firma di oggi conferma la necessità di mettere in campo tutte le energie possibili per contrastare uno dei mali più insidiosi che mette a repentaglio i valori fondanti di legalità e democrazia, stringendo in un laccio soffocate libertà d'impresa e sicurezza economica delle famiglie". Così la ministra degli Interni Luciana Lamorgese è intervenuta online alla sottoscrizione, in Prefettura a Torino, del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura.

"Collaborare con lo Stato nell'affrontare il grave fenomeno dell'usura è importante soprattutto in questo momento - ribadisce la ministra - e il Protocollo dimostra lo sforzo costante di mettere in atto un'attività di ascolto, dialogo e confronto fra attori istituzionali, rappresentanti delle categorie produttive, parti sociali, sistema finanziario e creditizio per intercettare ogni possibile segnale di allarme e anticipare l'offerta di un welfare criminale". Lamorgese indica quindi come "punto di forza dell'accordo aver previsto un Osservatorio come momento di ascolto delle problematiche rilevate sul territorio e attraverso cui sarà possibile mettere in campo le migliori strategie di prevenzione e contrasto".

(ANSA).