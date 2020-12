Tim e Comau, collaborazione tecnologica nel manifatturiero

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Tim e Comau hanno siglato un accordo di collaborazione tecnologica con l'obiettivo di accelerare l'adozione di soluzioni Internet of Things nell'industria manifatturiera. Le due aziende supporteranno la trasformazione digitale delle imprese del settore sfruttando, nei rispettivi ambiti di eccellenza, le potenzialità offerte dalle tecnologie di connettività 5G, Edge cloud, analisi dei dati, robotica e intelligenza artificiale. Grazie all'intesa, che segue una sperimentazione biennale sul campo, le due società svilupperanno nuovi servizi e prodotti IoT rivolti alle aziende manifatturiere nel mercato italiano e, in futuro, anche a livello internazionale.

Primo risultato della collaborazione è il lancio dell'innovativa soluzione 'Industrial IoTim powered by Comau' che permette il monitoraggio e la diagnostica anche da remoto dei macchinari industriali di produzione, evidenziando esigenze di manutenzione e assistenza, attraverso sistemi previsivi e predittivi. Il tutto grazie alla connettività ultrabroadband, ai servizi Edge cloud e Industrial IoT di Tim e alle tecnologie digitali della piattaforma in.Grid unite alle elevate competenze nell'automazione di fabbrica e robotica di Comau. Inoltre, Olivetti, digital farm del Gruppo Tim, metterà a disposizione le competenze specialistiche maturate nell'ambito dell'IoT garantendo il supporto e l'assistenza tecnica in tutte le fasi, da remoto e sul campo. (ANSA).