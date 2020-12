Rivarolo inaugura la panchina gigante della gentilezza

(ANSA) - IVREA (TORINO), 15 DIC - All'interno del parco pubblico del Castello Malgrà è stata installata oggi pomeriggio la prima panchina gigante del Comune di Rivarolo Canavese, realizzata e donata da un artigiano di Oglianico.

"Per questo atto di gentilezza verso l'intera comunità - spiegano in Comune - la panchina è stata tinteggiata con il colore viola, identificato dall'Associazione Cor et Amor, come il colore della gentilezza".

Rivarolo è stato il primo Comune d'Italia a dotarsi di un assessorato alla gentilezza, due anni fa. "Questa donazione rappresenta uno dei valori fondamentali che l'assessorato vuole trasmettere ai cittadini. È stato un grande gesto che può dare speranza in un anno difficile come quello che stiamo vivendo", spiega l'assessore Lara Schialvino. (ANSA).