Riso: Ferraris confermato presidente gruppo nel Copa-Cogeca

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Giuseppe Ferraris, risicoltore piemontese e dirigente di Confagricoltura, è stato confermato presidente del gruppo di lavoro Riso del Copa-Cogeca (il coordinamento delle Organizzazioni professionali e delle cooperative europee) per il prossimo biennio. Sarà affiancato dallo spagnolo Miguel Minguet di Asaja (Asociacion agraria jovenes agricolturores).

Nel programma di Ferraris c'è "l'impegno alla collaborazione con tutta la filiera riso per difendere al meglio gli interessi della risicoltura europea". Io confermato presidente ha indicato come priorità: la Pac e le questioni ambientali che coinvolgono la risicoltura; la Brexit e le conseguenze sulle importazioni di riso nell'UE; la possibilità di continuare ad utilizzare la clausola di salvaguardia per frenare le importazioni da Cambogia e Myanmar non solo di riso Indica ma anche della varietà Japonica. "Anche la politica di promozione dell'UE sarà importante ai fini di aumentare il consumo di riso europeo sul mercato interno e di informare i consumatori sul fatto che la coltivazione rispetta elevati standard europei di produzione e tracciabilità". (ANSA).