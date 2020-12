Operazione antidroga tra Sardegna e Piemonte, un arresto

(ANSA) - OLBIA, 15 DIC - Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Olbia con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Cagliari: in corso numerose perquisizioni in Sardegna e in Piemonte, dove è stato anche effettuato un arresto. Impiegate anche le unità cinofilee dei "Baschi Verdi". L'operazione, denominata "Gran Torino", giunge al termine di indagini iniziate nel 2018, quando nel porto di Olbia era stato sequestrato a due corrieri torinesi di 67 anni, appena sbarcati dal traghetto arrivato da Livorno, un carico di 63,5 kg chili di hascisc nascosto nelle valigie.

All'epoca del sequestro della droga a Olbia era stato anche individuato il destinatario, un marocchino di 44 anni residente ad Assemini (Cagliari) che aspettava di incontrare la coppia all'aeroporto di Elmas (Cagliari) e che era stato arrestato.

La Direzione distrettuale antimafia ritiene di avere sgominato un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con base a Torino e suddivisa in clan che operavano tra la Sardegna e il Piemonte. (ANSA).