Natale: Just Eat, un piatto sospeso per ogni ordine ricevuto

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Un Piatto Sospeso per Natale, che prevede la donazione di un piatto a domicilio per ogni ordine ricevuto da oltre 40 ristoranti a Milano, Torino, Roma e Napoli, e una donazione di 50 centesimi per ogni ordine ricevuto in tutta Italia sabato 19 dicembre da tutti i ristoranti partner dell'app, destinati a famiglie, comunità e case accoglienza di Caritas Ambrosiana, Caritas Diocesana Torino, Caritas di Roma e Caritas di Napoli a partire dalla sera del 20 dicembre, Giornata internazionale della Solidarietà Umana, e in quelle successive.

Per aiutare ancora di più alcuni nuclei famigliari che ne hanno bisogno, quest'anno la donazione sarà effettuata anche tramite la creazione di codici digitali prepagati utilizzabili su Just Eat in modo gratuito, con l'obiettivo di raggiungere oltre 250 famiglie nelle città di Milano, Roma e Torino. (ANSA).