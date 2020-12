Covid: siglato a Torino Protocollo contro l'usura

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura, salvaguardando l'accesso al credito legale da parte degli operatori economici e delle famiglie, anche per la ripresa dell'attività economica. E' l'obiettivo del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura. siglato oggi in forma digitale in Prefettura a Torino e che mira ad "agevolare la conoscenza e l'accesso agli strumenti creditizi pensati per fronteggiare le conseguenze economico-finanziarie dell'emergenza sanitaria". Il Protocollo prevede, fra le altre cose l'istituzione di un Osservatorio e delle figure del 'facilitatore' in associazioni di categoria e confidi e del 'referente nelle banche aderenti.

"Vogliamo lanciare messaggi positivi" sottolinea il prefetto Claudio Palomba che evidenzia l'importanza "in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, di misure che vanno a favore dell'accesso al credito legale. Questo Protocollo - aggiunge - prevede misure importanti e interventi che vanno ad agevolare chi si trova in difficoltà. Purtroppo oggi sono molte queste situazioni e abbiamo quindi tutti l'interesse di accompagnare questo processo". (ANSA).