Alpitour con Giunti Scuola campagna La terra è il mio tesoro

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Alpitour e Giunti Scuola promuovono la seconda edizione della campagna educativa "La Terra è il mio tesoro, la esploro e la proteggo" per parlare di sostenibilità e riduzione dei consumi anche ai più piccoli, utilizzando un linguaggio attento alle emozioni dei bambini.

In un anno complesso come quello che stiamo vivendo, Alpitour ha, infatti, voluto confermare il sostegno all'iniziativa inaugurata lo scorso anno e accolta con grande interesse da parte di docenti, alunni e genitori.

Il progetto è rivolto in particolare alle classi III, IV, V delle scuole primarie di 7 province (Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Catania) e coinvolgerà 50.000 bambini e le famiglie. Si tratta di una campagna realizzata a più livelli: con un sito dedicato alla campagna www.terramiotesoro.it - veicolo del concorso a premi per le classi e al contest a premi per le famiglie - e con materiali editoriali. Sono stati confezionati 2.000 kit con materiali informativi, ludici e didattici, per svolgere attività a scuola e a casa, oltre al libro "Tacitus e l'impronta ecologica", scritto per l'iniziativa e destinato a ogni bambino. I kit sono stati già tutti ordinati.

Il libro racconta le avventure di una famiglia alle prese con la difficile sfida di ridurre la propria impronta ecologica: la storia si serve di un linguaggio emotivo in grado di stimolare l'azione concreta e autonoma, oltre a determinare una consapevolezza duratura. Le attività sono pensate per essere svolte in sicurezza in classe, dal momento che le lezioni delle scuole primarie si svolgono ancora in presenza. Tuttavia, in considerazione dell'evolversi dell'attuale emergenza sanitaria, Alpitour e Giunti Scuola hanno già previsto anche una modalità online. (ANSA).