A Vercelli apre bar costruito di materiale 100% riciclato

(ANSA) - VERCELLI, 15 DIC - Dal bancone realizzato con assi da pavimento, ai porta bottiglie creati a partire da vecchie reti da materasso, fino alle biciclette in disuso trasformate in oggetti d'arredamento e pannellli decorativi fatti di copertoni.

E' stato presentato questa mattina a Vercelli il primo bar ristorante costruito quasi interamente con materiale riciclato, "Fabrika", sorto dalle ceneri di un ex bar storico del centro città.

Presenti all'inaugurazione i titolari, oltre che rappresentanti di Confesercenti e Comune. "Ogni anno in Italia ci sono 380.000 tonnellate di pneumatici da smaltire - hanno detto -; abbiamo deciso quindi di recuperare i materiali dismessi per non trovarci, un domani, in un mondo ricoperto di rifiuti".

Il locale darà lavoro a 20 persone. (ANSA).