Torino: sharing monopattini, arriva targhetta identificativa

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Una targhetta identificativa sui monopattini in sharing per responsabilizzare i clienti. A parlare della novità, in risposta a un'interpellanza del cittadino, l'assessora alla Mobilità della Città di Torino Maria Lapietra che ha annunciato, a breve, una conferenza stampa per illustrare i nuovi provvedimenti per rendere l'utilizzo di questi mezzi in sharing sempre più rispettoso delle regole, anche per quanto riguarda il loro parcheggio.

"Partirà una campagna di sanzioni con regole importanti in collaborazione con i gestori anche per rendere evidenti e chiare le regole per i clienti per quel che riguarda sia la circolazione sia il divieto di sosta sui marciapiedi. Siamo inoltre riusciti a rendere automatica la diminuzione della velocità sulle aree pedonali - ha ricordato Lapietra - e inoltre ogni monopattino sarà dotato di un contrassegno con un numero identificativo in modo che i vigili possano multare la persona scaricando la responsabilità dai gestori al cittadino che utilizza il mezzo in modo non corretto". Lapietra ha inoltre ricordato la campagna di sensibilizzazione avviata in occasione della Giornata mondiale per le persone con disabilità e che oggi sarà proiettata nella seduta del Consiglio comunale. (ANSA).