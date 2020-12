Sci: cdm; Shiffrin vince gigante Courchevel, Brignone 2/a

(ANSA) - COURCHEVEL, 14 DIC - Mikaela Shiffrin e' tornata ed ha vinto -successo n.67 in carriera- il secondo slalom gigante di cdm di Courchevel in 2:19.63. Eccellente seconda Federica Brignone in 2:20.45 dopo una prova incredibilmente acrobatica per salvarsi da un errore. Terza la francese Tessa Worley in 2:20.72.

Fuori per una internata sul muro e' invece finita Marta Bassino quando era nettamente al comando. Per l'Italia ci sono poi , con un ottimo risultato dato che si tratta soprattutto di velociste, Sofia Goggia 9/a in 2:21.90 ed Elena Curtoni 14/a in 2:22.90.

La coppa del mondo donne resta in Francia e passa nella vicina val d'Isere. Toccherà alle ragazze jet con due discese ed un superG in programma da venerdi' a domenica. Sono le gare della campionessa olimpica Sofia Goggia. (ANSA).