Pininfarina Engineering, domani 8 ore di sciopero e presidio

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - I lavoratori della Pininfarina Engineering sciopereranno di nuovo otto ore domani, giorno in cui in Regione è convocato un incontro con l'azienda, i sindacati e l'Amma. In piazza Castello ci sarà un presidio.

Si cerca ancora una soluzione per tutti i lavoratori dopo la messa in liquidazione decisa da Mahindra: manca infatti ancora una misura per 50 dipendenti su 117. "Aspettiamo dall'incontro che finalmente l'azienda dia le giuste garanzie richieste dai lavoratori, fondamentali e necessarie per poter addivenire a una possibile conclusione di questa ennesima brutta vicenda", spiega la Fim Cisl.

Dal 10 dicembre è in corso un presidio a oltranza davanti ai cancelli della Pininfarina a Cambiano (Torino). (ANSA).