Gli spari provenivano da una pistola scenica, tre denunce

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - I colpi di pistola sembravano veri ma provenivano da una pistola scenica. E' accaduto nel quartiere Santa Rita, a Torino, dove l'unica cosa di reale è stato il panico scatenato tra i residenti, che hanno dato l'allarme. I carabinieri hanno così denunciato tre uomini tra i 30 e i 40 anni, un cittadino romeno e due di origine moldava, individuati con l'aiuto di alcuni testimoni. Dovranno rispondere del reato di accensioni ed esplosioni pericolose.

E' accaduto in via Buenos Aires, all'altezza del civico 75. A casa di uno dei tre fermati, i militari dell'Arma hanno trovato la pistola scenica, calibro 9 marca Kimor. I tre si sono giustificati dicendo che volevano provare l'arma per gioco, senza alcun intento particolare. La pistola e i bossoli sono stati sottoposti a sequestro. (ANSA).