Editoria: Radio Veronica One, da gennaio nuovo brand

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Da gennaio Radio Veronica One, storica emittente piemontese nata a Torino nel 1976, avrà un nuovo brand, un nuovo logo e una nuova immagine, accompagnati dal claim #playtheone. Fm, social e sito completamente rinnovato viaggeranno all'unisono con un linguaggio fresco e coinvolgente.

"Sono convinto - afferma il ceo Elia Pinna - che in una fase complessa come l'attuale occorra aver il coraggio di non accontentarsi delle strade già percorse. Cambiare e modificarsi in questo periodo significa interpretare la logica del nostro tempo, lo facciamo gettando lo sguardo verso il futuro, ma mantenendo ciò che merita di essere conservato della nostra identità".

A firmare la nuova stagione, il neo direttore artistico Benny Castelli. Particolare attenzione all'informazione locale, con le edizioni delle news regionali e una serie di approfondimenti curati dalla redazione, diretta da Paola Barbero. Proseguiranno, con nuovi spunti e interviste, gli appuntamenti Happy News, dedicato solo alle buone notizie, e A tutto Volume, la rubrica dedicata ai libri con interviste agli autori. Dal lunedì al venerdì, inoltre, alle 8,35 l'Approfondimento insieme a Sergio Melito, dedicato alla notizia locale e alla notizia di carattere nazionale o internazionale di maggior richiamo.

"L'informazione - sottolinea Barbero - è sempre stata un punto di eccellenza di Radio Veronica One. Il nuovo palinsesto la valorizzerà ancora di più". (ANSA).