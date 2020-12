Covid: Piemonte zona gialla, tornano mongolfiere a Mondovì

(ANSA) - CUNEO, 14 DIC - Il Piemonte torna in "zona gialla" e le mongolfiere riprendono a volare a Mondovì. Ben cinque quelle decollate ieri e oggi che confermano quella cuneese la città delle mongolfiere. Annullato il 33esimo Raduno Aerostatico Internazionale di mongolfiere previsto dal 3 al 6 gennaio 2021, Aeroclub e Comune sono al lavoro per futuri progetti o iniziative nell'arco del 2021. "Riteniamo che sia una questione di responsabilità, prudenza, opportunità ma anche buon senso - afferma Giorgio Bogliaccino, presidente dell'aeroclub - Ma questo non significa che ci dimenticheremo di Mondovì, che per noi è e resta la capitale italiana delle mongolfiere". (ANSA).