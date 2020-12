Covid non pesa su qualità vita Piemonte, a Cuneo la migliore

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - A differenza di altre regioni del Nord, l'effetto Covid non si fa sentire sulla qualità della vita in Piemonte. Nella classifica del Sole 24 Ore sul benessere nei territori, pubblicata oggi, perdono posizioni soltanto Novara, che è 42esima (-4), Biella, 57esima (-2) e Asti, 70esima (-4).

Migliora il piazzamento di Torino, 21esima (-12) subito dopo Cuneo, che guadagna una posizione confermandosi il capoluogo di provincia dove si vive meglio in Piemonte.

Exploit di Verbania, che registra il miglioramento più significativo, con ben 18 posizioni guadagnate, e si piazza la 50esimo posto della classifica. Guadagna nove posizioni invece Vercelli, che è 53esima, mentre Alessandria sale di 8 posizioni ed è 75esima. (ANSA).