Covid: Codice Crisi d'impresa strumento contro fallimenti

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Discutere e analizzare le risorse a disposizione delle aziende, duramente colpite dalla pandemia e dalle misure per contenerla, per evitare la crisi d'impresa.

Questo il tema al centro di 'Il revisore legale e il codice della crisi d'impresa ai tempi del Covid-19', il convegno organizzato dalla società di revisione Revi.Tor, in collaborazione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e di Cuneo e con la società Open Dot Com in programma oggi in streaming alle ore 14.45.

Il convegno si apre con un focus sul ruolo del revisore ai tempi del Covid-19 e sulla crisi d'impresa, seguito da una tavola rotonda sul tema della continuità e sull'organizzazione aziendale. "Il Codice della Crisi d'impresa - osserva Barbara Negro, partner di Revi.Tor - offre alle aziende un sostegno preventivo prezioso in questi tempi difficili perché mira a costruire un sistema virtuoso nel quale le figure centrali sono l'imprenditore e l'organo di controllo, chiamati a lavorare insieme per dare vita ad un adeguato sistema organizzativo e di controllo, capace di intercettare i campanelli d'allarme prima che sia troppo tardi, evitando così il fallimento". (ANSA).