Covid: ancora in calo i positivi in Piemonte, 48 decessi

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Sono 528 i nuovi casi di persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, il 6,1% degli 8.647 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 226, il 42,8% del totale. I decessi sono invece 48, sei dei quali registrati oggi dall'Unità di crisi regionale, che segnala anche 13 ricoverati in meno nelle terapie intensive, per un totale di 278 pazienti, mentre negli altri reparti si registra un incremento di 21 malati, per un totale di 3.856 pazienti. Le persone in isolamento domiciliare sono 49.202.

Dall'inizio della pandemia, quindi, le vittime da Covid-19 in Piemonte sono 7.136, i positivi 186.066, i guariti 125.594.

(ANSA).