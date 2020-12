Cirio, 2mila euro per ogni maestro di sci

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Duemila euro a ogni maestro di sci, in Piemonte, per compensare i mancati guadagni causati dallo stop degli impianti di risalita a Natale. Il contributo è stato annunciato dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ai rappresentanti delle scuole di sci che hanno manifestato davanti al Palazzo della Regione. "Lo sci non è solo sport, hobby e divertimento, è un lavoro dietro il quale ci sono tante famiglie che non possono essere dimenticate - sottolinea - Se da una parte incalziamo il governo perché i ristori devono essere certi e immediati, abbiamo voluto fare la nostra parte col riconoscimento del contributo". (ANSA).