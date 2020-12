Calcio: Dybala, bello tornare al gol. Bonucci, Juve ha anima

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "Bello tornare al gol, ancora più bello portare a casa i tre punti": Paulo Dybala celebra così, sui social, il ritorno al gol e la vittoria contro il Genoa, mentre Leonardo Bonucci guarda già alla prossima sfida: "Vittoria importante per dare continuità dopo Barcellona, questa Juve ha un'anima e oggi l'abbiamo dimostrato: adesso testa a mercoledì, non c'è tempo per festeggiare" il commento del centrale difensivo in vista dell'impegno allo Stadium contro l'Atalanta.

Cuadrado scherza invece con McKennie dagli spogliatoi: "Buona partita, gemello" ha scritto il colombiano, sottolineando l'incredibile somiglianza con il compagno texano. E Buffon, infine, ci tiene a una dedica molto particolare e toccante: "Oggi era importante vincere, per il nostro campionato e per dedicare questi tre punti a Pablito" il ricordo del portiere per Paolo Rossi, indimenticabile attaccante non solo dell'Italia ma anche della Juve. (ANSA).