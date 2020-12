Tumori:premio Valeria Tabasso Rivolo a ricercatrice Candiolo

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - E' andato alla giovane ricercatrice dell'Istituto di Candiolo - Irccs, Mariangela Russo, per la "migliore ricerca scientifica Impact Factor", la prima edizione del Premio scientifico Valeria Tabasso Rivolo, istituito in memoria di una imprenditrice chierese, morta per un tumore nel dicembre dell' anno scorso a soli 49 anni. A consegnarlo, in una cerimonia all'Arsenale della Pace, è stato il marito di Valeria Tabasso Rivolo, Federico.

Il premio avrà cadenza annuale e andrà a un giovane ricercatore dell'Istituto di Candiolo che si sia distinto per uno studio particolarmente significativo. Proprio a Candiolo l' imprenditrice, che era nata a Chieri e viveva a Pino Torinese, era stata curata nei lunghi anni della sua malattia. La famiglia ha voluto in questo modo ricordarne l' esemplare impegno sociale e la coraggiosa testimonianza di fede ed esprimere la sua riconoscenza nei confronti del personale dell'Istituto e della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. (ANSA).