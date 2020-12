Covid: Cirio, 774 posti terapia intensiva entro fine gennaio

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Entro fine gennaio il Piemonte arriverà a 774 posti di terapia intensiva. A indicare i tempi del potenziamento messo in campo dalla Regione Piemonte, è stato il presidente Alberto Cirio, intervenuto a Sky Tg24.

"Abbiamo iniziato a febbraio con 327 posti di terapia intensiva - ha ricordato Cirio -, ne abbiamo realizzati di emergenza 614, che sono i posti di terapia intensiva che riusciamo ad avere 'a fisarmonica' nell'emergenza seguendo la pandemia. Insieme a questi - ha aggiunto - abbiamo attivato 160 posti letto in più strutturali, ossia fissi, che ci permetteranno di arrivare entro fine gennaio a 774 posti di intensiva, pronti ad affrontare quella che tutti scongiuriamo e non vogliamo vedere, ossia la fase tre. Ma che se arriverà dovrà trovarci preparati".

Cirio ha quindi ricordato che anche sui ricoveri ordinari si passerà "da quelli che sono stati il picco massimo della fase uno, cioè 3.500 posti occupati, a oltre 5.500 disponibili.

Abbiamo un piano pandemico che abbiamo fatto il 4 agosto - ha concluso - che stiamo riaggiornando in questo momento e che ci permette di avere un sistema 'a fisarmonica' che man mano che si allarga il virus riesce a dare la disponibilità di maggiori posti". (ANSA).