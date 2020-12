Montagna: neve artificiale al Sestriere, accordo decennale

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Le piste sono chiuse a causa delle misure anti Covid, ma Sestriere guarda al futuro. In attesa della ripresa, al momento fissata per il 7 gennaio, l'amministrazione comunale della nota località sciistica ha firmato un contratto decennale per l'innevamento artificiale con la Sestrieres Spa, la società che gestisce gli impianti di risalita.

"L'innevamento programmato garantirà per i prossimi 10 anni un futuro migliore per coloro che vivono e lavorano nella nostra stazione turistica - sottolinea il sindaco Gianni Poncet -. Una condizione fondamentale per porsi nuovi obiettivi di sviluppo: sono certo sia l'inizio di una rinnovata collaborazione per sostenere la candidatura ai Mondiali di Sci Alpino del 2029, passando per le prove di Coppa del Mondo e altri eventi top di caratura nazionale ed internazionale sulle piste di Sestriere".

L'accordo riguarda gli impianti di innevamento presenti sul territorio per il 70% di proprietà sella Sestrieres S.p.A. e per il 30% del Comune di Sestriere. "Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo di tale portata con il Comune di Sestriere - afferma Gualtiero Brasso, vicepresidente della Sestrieres S.p.A. - che, vista la durata decennale, ci permette di programmare attività e investimenti per i prossimi anni che riteniamo potranno avere una ricaduta positiva sul territorio".

L'accordo prevede anche l'utilizzo di due piste che la Sestrieres S.p.A. metterà a disposizione degli atleti degli Sci Club che operano a Sestriere, con scontistiche sugli skipass per coloro che fanno attività agonistiche importante e che prevedono molte giornate di allenamento sulle piste. (ANSA).