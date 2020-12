Covid: sindaco Pragelato, buone notizie per sci di fondo

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Per lo sci di fondo arriva, finalmente, una buona ed incoraggiante notizia. E arriva soprattutto per Pragelato, che conta la più prestigiosa pista di sci di fondo a livello europeo". Il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo, commenta così il chiarimento sulla pratica amatoriale di sci di fondo e sci alpinismo, che sono consentiti, arrivato dalla Regione Piemonte.

"A Pragelato è doveroso ricordare che oltre alle piste olimpiche già perfettamente attrezzate per le squadre agonistiche che si allenano da ormai 2 settimane, anche la pista turistica ed escursionistica sono regolarmente preparate. Oltre 20 km di piste sono pronte, quindi, ad accogliere i fondisti", sottolinea il primo cittadino, ricordando che "per metà settimana prossima anche la pista di discesa sarà pronta e disponibile per gli allenamenti".

Anche la possibilità di potersi esercitare con le ciaspole resta una specificità di Pragelato "e una ricchezza per tutti coloro che vorranno fare visita alla nostra comunità a partire del 13 dicembre". "Insomma, pur all'interno di un quadro difficile e complesso e che richiede, comunque sia, la massima vigilanza, finalmente arrivano alcune buon notizie per Pragelato - conclude Merlo - e per l'intero comparto sciistico della Via Lattea per la stagione invernale". (ANSA).