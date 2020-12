Covid: Piemonte precisa, sci fondo e alpinismo consentiti

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - La pratica amatoriale dello sci di fondo e lo sci alpinismo, che non implicano l'uso di impianti di trasporto, non è vietata. Lo precisa la Regione Piemonte, ricordando che il Dpcm dello scorso 3 dicembre dispone la chiusura degli "impianti" dei comprensori sciistici, ma ammette l'attività motoria e sportiva all'aria aperta, anche in aree attrezzate, e nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Lo sci di fondo - precisa la Regione Piemonte - può quindi essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici. Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio, con particolare riguardo a quelle previste per evitare gli assembramenti. (ANSA).