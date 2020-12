Calcio: Cairo deluso, 'mi aspetto di più, da domani ritiro'

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "È stata una brutta partita, soprattutto il primo tempo. Ma Giampaolo non è a rischio, non ci sono scadenze". E' deluso il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la sconfitta contro l'Udinese, la settima dall'inizio del campionato, con i granata che in classifica hanno appena sei punti. "Mi aspetto molto di più dai giocatori, infatti da domani andiamo in ritiro", aggiunge il patron granata lasciando lo stadio.

"La classifica è brutta, sei punti in undici partite sono davvero pochi - rincara la dose l'editore - ma ho fiducia in Giampaolo: speriamo di fare bene in queste ultime tre partite.

Non ci sono scadenze - ribadisce a proposito del destino dell'allenatore -: il mister non è uno yogurt...". (ANSA).