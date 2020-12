Vino: Timorasso benefico per 80 anni 'Cottolengo' Tortona

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Una nuova etichetta, d'autore, e 600 bottiglie di Timorasso, vino bianco da invecchiamento, per uno scopo benefico, il sostegno al 'Piccolo Cottolengo di Tortona (Alessandria) che nel 2020 celebra 80 anni di attività.

Dalla riserva di Cantine Volpi, azienda tortonese, nasce il Derthona Timorasso 'Zerba Antica', annata 2016, con etichetta ad hoc e numerata a mano.

Un'iniziativa varata per coniugare vino, arte e solidarietà, spiega Marco Volpi, quinta generazione della famiglia. "Il Timorasso è un vino che esprime il meglio di sé con diversi anni sulle spalle e ora - prosegue - può contribuire a dare un supporto concreto ad una organizzazione solidale vanto del nostro territorio, Il Piccolo Cottolengo".

L'etichetta è stata creata del giovane Memo Vithana, eclettico artista italiano di origine cingalese. Per ogni bottiglia venduta, sia direttamente in Cantine Volpi sia tramite l'e-commerce creato ad hoc per l'iniziativa, verranno donati 10 euro alla Fondazione Piccolo Cottolengo di Tortona, casa di cure e assistenza per minori affetti da deficit fisici e psichici.

"Siamo consapevoli - continua Marco Volpi - del fondamentale ruolo che un'azienda ha nel sostenere l'ambiente e il tessuto sociale del territorio di appartenenza. Per noi è quindi naturale, più ancora che doveroso, cercare di restituire almeno un po' di ciò che ci è stato dato, soprattutto in un momento così critico dove i più vulnerabili hanno bisogno di un supporto concreto". (ANSA).