Vino: Onav lancia #Vinodentro, primo corso totalmente online

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori vino) lancia #VINODENTRO, il "primo corso di conoscenza del vino interamente in modalità on line". Il format consente di imparare senza vincoli di orari e spostamenti.

"#VINODENTRO - spiega Vito Intini, presidente nazionale di Onav, costituita70 anni fa - nasce per contribuire alla crescita culturale del consumatore, ancora mediamente bassa nonostante l'Italia sia il primo paese produttore al mondo. Per rendere più accessibile il corso sono stati rinnovati linguaggio e modalità di insegnamento, "rendendoli più contemporanei e adatti anche ai giovani, che sono e saranno i consumatori di domani".

#VINODENTRO prevede 21 lezioni per poter acquisire il titolo di Wine Connoisseur. Quindici sono teoriche e asincrone, quindi disponibili in modalità e-learning quando si desidera, 1 in modalità mista e 5 in diretta e prevedono l'assaggio di vini, guidati da un docente tutor personale. agli iscritti verrà 'inviato un kit con una selezione di 20 bottiglie da 50 ml e una in formato commerciale, spedite a casa.

Con due lezioni integrative in presenza ed un esame finale, i partecipanti potranno acquisire anche il titolo di Assaggiatore Onav.

Nel corso di alterneranno 11 docenti: professori universitari, consulenti enologi e viticoli, esperti e maestri assaggiatori.

Il costo del corso è di 380 euro (320 per iscrizioni entro il 31 dicembre), più la quota associativa di 70 euro. Il termine delle iscrizioni è il 17 gennaio 2021, il corso iniziamil 29 gennaio.

(ANSA).