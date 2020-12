Teatro: I due gemelli veneziani di Malosti in streaming

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Valter Malosti porta in scena in prima nazionale, in streaming il 13 gennaio, 'I due gemelli veneziani' di Carlo Goldoni, l'ultima produzione del Tpe-Teatro Piemonte Europa realizzato con il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Metastasio di Prato. Fisicamente lo spettacolo si tiene al Teatro Goldoni di Venezia.

Per Malosti, regista e direttore del Tpe, è il primo incontro con Goldoni. La commedia, adattata da Angela Demattè e dallo stesso Malosti, sarebbe dovuta andare in scena a Venezia già nella primavera scorsa per poi approdare al Teatro Astra di Torino, dal 22 al 31 dicembre. I tre teatri che l'hanno prodotta hanno così deciso di offrirla a tutto il loro pubblico sulla piattaforma Backstage del Teatro Stabile del Veneto.

Intanto al Teatro Astra di Torino prosegue ininterrotta la messa a punto di nuove Produzioni Tpe che vedranno la luce non appena possibile. E il 5 dicembre scorso è stato annunciato il Premio dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro 2020 a due protagonisti del progetto produttivo di Tpe, Roberta Caronia per le sue interpretazioni in Giulietta di Fellini e Ifigenia in Cardiff di Gary Owen (in entrambi i casi diretta da Malosti) e Jacopo Gassmann, che ha aperto la stagione Tpe con il testo inedito in Italia Niente di me di Arne Lygre. (ANSA).