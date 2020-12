(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 DIC - Parte la raccolta fondi per ricostruire il PalaHockey di Monleale (Alessandria), distrutto dalla nevicata dei giorni scorsi.

"Pur essendo un paesino di 600 abitanti, Monleale da anni è un punto di riferimento e vanto per lo sport a livello nazionale - spiega l'Asd Monleale Sportleale - . Ci siamo classificati per due volte secondi nel campionato di Serie A nazionale. Tutti gli sforzi fatti finora rischiano però di svanire a causa di una forte nevicata che ha provocato il crollo della struttura, la nostra casa. Con questa raccolta fondi chiediamo un aiuto per ricostruire quel luogo che per noi non era solo un palazzetto".

La raccolta è su Gofundme.com, l'obiettivo è 150 mila euro.

