Pininfarina Engineering, dipendenti scrivono al presidente

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "Serve un estremo atto di coraggio: fermi i licenziamenti e rinnovi l'azienda". Lo scrivono i dipendenti della Pininfarina Engineering in una lunga lettera al presidente Paolo Pininfarina.

"Non lo faccia per noi dipendenti che perderemo il posto di lavoro - scrivono i lavoratori - ma per rispetto alle tre generazioni della sua famiglia che hanno resto grande quest'azienda. Chiunque abbia lavorato o lavora in Pininfarina si è sempre sentito orgogliosamente parte di una grande famiglia e quindi, proprio come in famiglia, riteniamo che i momenti difficili si debbano superare insieme. Non chiediamo atti di misericordia o carità, crediamo fermamente che possiamo e vogliamo far parte di una gloriosa ricrescita della Pininfarina. Se questo vuol dire fare sacrifici noi ci siamo.

Proposte di riduzioni salariali o riduzioni di benefit le abbiamo già avanzate, ma mai sono state accolte dalla dirigenza. Riscatti la sua presidenza che se pur autorevole è a tratti sembrata troppo distratta o tollerante verso manager inadeguati". (ANSA).