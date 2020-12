Paolo Rossi: Alex Sandro "suo valore indiscusso nel mondo"

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "E' stato il carrasco del Brasile ai Mondiali dell'82, lo conosciamo molto bene anche nel nostro paese": così Alex Sandro ricorda Paolo Rossi, definito come il 'killer' della Seleçao. "Dispiace per i suoi familiari e per tutto il calcio - ha continuato il terzino della Juventus ai microfoni di Sky - e non è stato importante solo in Italia, significa tantissimo per tutto il mondo". (ANSA).