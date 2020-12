Natale: Appendino, non dobbiamo mescolare nuclei familiari

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "A Natale saremo noi tre, Sara (la figlia, ndr), mio marito ed io. Dobbiamo fare tutti attenzione".

Feste diverse dal solito per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che quest'anno, nel rispetto delle raccomandazioni anti contagio Covid, non passerà il pranzo natalizio insieme al resto della sua famiglia.

"Una bellissima famiglia, molto vivace", racconta a 'Un giorno da Pecora di Radio Rai 1 ricordando di avere "una sorella che ha sei figli e anche una nonna di 93 anni, quindi bisogna prendere tutte le precauzioni del caso. Siamo fortunati perché viviamo tutti vicini - aggiunge - però in generale dovremo fare tutti attenzione, non dobbiamo mescolare i nuclei familiari". E parlando di pranzo di Natale Appendino confessa di essere "un disastro in cucina. Ho la fortuna di avere Marco, mio marito, che è bravissimo e la sua specialità sono pasta al forno e melanzane alla parmigiana. Quindi - conclude - immagino che faremo la pasta al forno e io e Sara invece ci dedicheremo al dolce". (ANSA).