Imprese: Pattern vince Premio dei Premi per innovazione

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Tra le aziende vincitrici della XI Edizione del Premio "Imprese x Innovazione" - organizzato da Confindustria in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai e Confindustria Bergamo. Pattern è stata selezionata, con altre otto imprese italiane, come vincitrice del "Premio dei Premi" 2020 (Premio Nazionale per l'Innovazione) nella categoria Industria e Servizi. Il riconoscimento, che è stato è stato consegnato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è dovuto alla "sistematica ricerca di un equilibrato connubio tra artigianalità sartoriale e innovazione tecnologica e per lo sviluppo della strategia innovativa per raggiungere la sostenibilità e l'impatto zero sull'ambiente".

Pattern, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, attualmente anche azionisti di maggioranza , ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato ed integrato grazie all'acquisizione della Roscini Atelier, che opera nella modellistica e produzione del segmento donna, e all'inserimento nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile, storica azienda specializzata nella prototipia e produzione della maglieria di lusso, dando vita al Polo Italiano della Progettazione del Lusso. Pattern è quotata dal 2019 sul mercato Aim di Borsa Italiana. (ANSA).