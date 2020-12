Grattacielo Piemonte, Fuksas 'sto male quando ci passo'

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "A Lingotto non mi fermo più, sto male solo a passarci". Così l'archistar Massimiliano Fuksas, sentito oggi in Corte d'Appello a Torino come testimone in un procedimento sulla costruzione del nuovo grattacielo della Regione Piemonte.

Cinque gli imputati, assolti in primo grado, accusati a vario titolo, per corruzione, abuso di ufficio e falso. Al centro dell'inchiesta, la variante migliorativa che secondo l'accusa sarebbe stata approvata senza alcuna reale necessità.

"Le proposte erano inaccettabili - dice Fuksas al procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi - Variante migliorativa? Non per me. Tutto era stato approvato, perché non è stato realizzato?". Durante l'udienza l'archistar ha ricostruito il suo progetto. Poi stravolto. "Lavorare a Torino era coronare un sogno - continua - Adesso, da quelle parti non ci voglio più passare. Quella non è la torre di Fuksas, ma semmai sarà la torre di quelli che l'hanno fatta".

L'udienza è stata aggiornata al 5 febbraio. (ANSA).