Dpcm: maestri sci in piazza lunedì a Torino,disastro settore

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - I maestri di sci scenderanno in piazza a Torino lunedì prossimo, 14 dicembre, per protestare contro la chiusura delle piste e degli impianti e per chiedere significativi ristori. "Dopo vari tentativi e appelli per riportare tutti alla ragione - scrive l'Amsao, Associazione Maestri di Sci Alpi Occidentali, che ha promosso la manifestazione - è il momento di scendere in piazza. Già perché a cadere, privata della possibilità di lavorare, è l'intera filiera dell'indotto dell'industria della neve, ormai in ginocchio".

Alla protesta #neveinpiazzacastello aderiscono anche il Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte, l'Amsi Associazione Maestri Sci Italiani, che ne rappresenta 14 mila, l'Arpiet, l'associazione dei gestori degli impianti, Federalberghi Torino, l'Associazione Direttori Albergo Piemonte e Valle d'Aosta, Ascom, Fisi Aoc.

"Quella di tenere chiusi gli impianti da Natale all'Epifania - spiega Gianni Poncet, presidente di Amsao - e' una decisione gravissima, che peserà più del 40 % del fatturato diretto dopo che siamo già stati costretti a chiudere con due mesi di anticipo lo scorso marzo e aprile. Chiediamo concreti ristori, maggior attenzione, ed un aiuto dallo Stato e dalla Regione perché i danni sull'oggi avranno pesanti ripercussioni che si rifletteranno anche nei prossimi anni". (ANSA).