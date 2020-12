Covid: Cirio, Piemonte migliora ma non sarà liberi tutti

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - In Piemonte la curva di contagio del Covid-19 continua a migliorare, ma questo non comporterà un 'liberi tutti'. Lo rimarca il presidente Alberto Cirio che, in attesa di sapere se la Regione diventerà zona gialla, sottolinea l'effetto della sua lettera al premier Conte per ottenere un allentamento delle restrizioni sulla mobilità fra Comuni nei giorni 25, 26 e 31 dicembre, ma annuncia anche che non cancellerà le restrizioni sui centri commerciali.

"L'Rt - ha detto Cirio - ora è 0,68, continuiamo a registrare un rallentamento nel contagio. E' un passaggio importante ma non va confuso con una sorta di liberi tutti. Non possiamo dimenticare che in questo momenti abbiamo 300 persone nei letti di terapia intensiva e quattromila nei ricoveri ordinari, numeri ancora alti. Se vediamo con favore che si ritorni a una pseudonormalità, richiamiamo però tutti al rispetto delle norme restrittive che abbiamo adottato, come quelle sui centri commerciali, che rinnoverò anche per le prossime settimane".

"Entro la fine dell'anno - ha poi annunciato il governatore - approveremo in Giunta l'aggiornamento del Piano pandemico, 'Fase 3'. Lo dico incrociando le dita, ma dobbiamo essere pronti".

