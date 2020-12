Cna, tiene l'occupazione ma frenano investimenti

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Le imprese artigiane non sono ottimiste: puntano a confermare l'occupazione, ma prevedono un calo del fatturato anche per il secondo semestre 2020 e pensano di ridurre gli investimenti. Continueranno a collaborare con la filiera, pagando i fornitori e chiedendo garanzie di pagamenti in un momento in cui la liquidità è davvero insufficiente.

Quattro imprenditori su dieci, inoltre, pensano che la situazione migliorerà entro un anno e risulteranno avvantaggiati coloro che operano più sul mercato domestico che all'estero.

Emerge dal Monitor Piccole Imprese della Cna Piemonte in partenership con Unicredit, su un campione di circa 1500 micro e piccole imprese della regione.

"Il mondo che non si era ancora sollevato dalla grave crisi economica del 2008 ha subito un nuovo shock con il sopraggiungere della pandemia e le chiusure di negozi e attività. Tutto questo ha innescato un'ulteriore crisi economica, preceduta da una crisi sanitaria e sociale a cui nessuno di noi era preparato. Il nostro compito come Confederazione deve essere quello di tutelare le imprese colpite garantendone uno sviluppo futuro", afferma il presidente di Cna Piemonte Fabrizio Actis. "Quello trascorso - spiega Fabrizio Simonini, regional manager Nord Ovest di UniCredit - è stato un anno molto complesso per l'economia italiana e piemontese. Fin dall'inizio della pandemia UniCredit si è messa al tavolo con le associazioni come Cna, le istituzioni e l'Abi, dando il proprio apporto di esperienza e supportando le misure governative".

(ANSA).