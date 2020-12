Al via la messa in sicurezza della statale del Lago Maggiore

(ANSA) - VERBANIA, 11 DIC - Entra nella fase operativa la messa in sicurezza della statale 34 del Lago Maggiore tra Verbania e il confine svizzero di Piaggio Valmara. Il Comune di Verbania, con il bando per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, sarà capofila per questi lavori dal costo complessivo di 25 milioni di euro.

'E' il primo fondamentale passo verso l'inizio dei lavori tanto attesi di messa in sicurezza della Statale - dice il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini -. Con i venticinque milioni di euro assegnati alla Regione dal Governo inizia nel concreto il percorso per intervenire sui 17 punti interessati della statale. A guidare la cabina di regia, come soggetto attuatore dei lavori, è il Comune di Verbania, che ha messo a disposizione la propria struttura tecnico amministrativa.

Opereremo per realizzare al meglio e nei tempi più brevi possibili questi lavori da tempo attesi. I lavori saranno divisi in quattro lotti per complessivi 14 interventi''. (ANSA).