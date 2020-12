Università Torino sempre più green, seconda in Italia

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - L'Università di Torino è il secondo ateneo italiano nel ranking GreenMetric 2020, una classifica internazionale che valuta la sostenibilità ambientale e sociale di più di 900 campus universitari. Nell'edizione 2020 l'ateneo torinese si è piazzato al secondo posto tra le 31 università italiane partecipanti, preceduto solamente da quello di Bologna.

A livello internazionale, l'Università di Torino migliora la sua posizione classificandosi al 22esimo posto su 912 università partecipanti. Una crescita continua: nel 2019 aveva raggiunto la 41esima posizione, nel 2018 la 47esima e nel 2017 la 55esima.

Il ranking assegna un punteggio in base ai dati inviati dagli atenei sulle azioni e sulle politiche attuate per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità. Il questionario utilizzato, che è rivisto a ogni edizione, mira a mettere in luce gli sforzi ecologici compiuti dalle università e suggerisce possibili aree di intervento, che spesso richiedono il coinvolgimento degli altri enti e attori locali. La classifica prende in considerazione gli indicatori relativi a infrastrutture (dati generali dell'ateneo, aree verdi e budget dedicato alla sostenibilità) energia (consumi e politiche per ridurne l'impatto), rifiuti (trattamento e riciclo), acqua (conservazione e riciclo), trasporti (politiche per la mobilità sostenibile nelle sedi universitarie), didattica e ricerca (corsi, progetti e prodotti di ricerca in materia di sostenibilità e diffusione delle conoscenze alla società).

Per velocizzare e migliorare la transizione verso un "mondo verde", nel 2016 l'Università di Torino ha varato il progetto UniTo Green Office di Ateneo (UniToGO). (ANSA).