Teatro Concordia, in streaming Delitto imperfetto

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Va in scena in streaming sabato 19 dicembre alle 21 Delitto imperfetto, una commedia irriverente, politicamente scorretta e a tratti grottesca perfetta per un sabato sera a casa: la propongono il Teatro Concordia e Onda Larsen. Il pubblico potrà comprare il biglietto dal sito del Teatro su https://www.teatrodellaconcordia.it/eventi/delitto-imperfetto-2/ , riceverà il link dello spettacolo il giorno dello spettacolo, che verrà registrato nei prossimi giorni al Teatro di Venaria: può guardarlo alle 21 di sabato 19, ma in realtà ha 24 ore di tempo per fruirlo. Un secondo link permetterà poi, una volta finita la messa in onda sabato sera, di chiacchierare e commentare la commedia su Zoom: un'oretta insieme agli attori Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis per approfondire il testo, le sue provocazioni, gli spunti che offre.

Scritta da Claudio Insegno, per la regia di Andrea Borini, la commedia, già proposta in teatri di tutta Italia, è proposta per la rassegna "A teatro da te" curata da Teatro della Concordia di Venaria, Mulino ad Arte di Piossasco e Ars Creazione e Spettacolo di Mantova. Obiettivo specifico dell'appuntamento è regalare - in tempi di chiusura dei teatri - qualcosa di frizzante e divertente, che faccia però anche riflettere.

Il biglietto costa 10 euro. Lo spettatore ha però la possibilità di pagarne 15 o 20 non solo perché, magari, lo spettacolo si guarda in famiglia, in più persone, ma perché così - simbolicamente - si sostiene il teatro, duramente provato dalla chiusura di questi mesi. (ANSA).