Street Art Tourino in rete internazionale, online i progetti

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Nasce una rete internazionale della Street Art per superare le difficoltà create dall'epidemia raccontando e condividendo i progetti di chi contribuisce a diffondere un patrimonio artistico prezioso per residenti e turisti.

Street Art Tourino, creata nel 2014 da Claudia De Giorgis per fare conoscere le opere di Urban Art presenti in Torino, partecipa all'iniziativa di LisbonStreetArtTours che ha messo insieme online una trentina di associazioni di tutto il mondo in una community: da Parigi a Bogotà, da Sofia a Valparaiso, da Cagliari a Las Vegas, passando per Lisbona, Milano, Anversa, Torino. E' stato creato l'hastag #streetarttourworldwide con un appuntamento social: ogni mercoledì le associazioni postano una foto di un muro o di un artista. L'idea è di inserire tutti i progetti in un circuito da proporre non appena si potrà di nuovo viaggiare.

Sabato 12 dicembre - terzo appuntamento in diretta su Facebook - ci sarà una new entry, il Brasile, che presenterà da Sao Paolo un progetto nato in una favela. Tutte le dirette sono gratuiti e fruibili anche in differita sulle pagine Facebook dirette da Another Scratch in The Wall di Milano e Street Art Turino.

"Stiamo attraversando difficoltà molto simili. Tutti abbiamo inventato modalità fruibili virtualmente, ma non è facile parlare di street art online. Ci manca il contatto con la gente, non vediamo l'ora di tornare nelle strade", spiega Claudia De Giorgis. "L'idea di creare questa rete è nata a inizio novembre quando stava tornando il lockdown. un'occasione per confrontarsi, per avere un supporto reciproco. Diciamo una bella botta di energia in un momento cupo. Sabato è in programma l'ultima diretta, ma a gennaio potremmo ripartire". (ANSA).