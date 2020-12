Si fingevano carabinieri per derubare anziani, 5 arresti

(ANSA) - CUNEO, 10 DIC - Si spacciavano per appartenenti alle forze dell'ordine e, carpendo la fiducia dei malcapitati, il più delle volte persone anziane e sole, li derubavano presso la loro abitazione. La Squadra Mobile della Questura di Cuneo ha smantellato una banda accusata di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti nelle case. Cinque arresti sono stati eseguiti nella notte appena trascorsa a Rimini, mentre una sesta persona si trova ai domiciliari.

La misure sono state emesse dal Gip del tribunale di Asti.

Spesso durante i colpi i malviventi indossavano pettorine ed esibivano placche che riproducevano l'effige dell'Arma dei Carabinieri.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, in programma alle 15 di oggi negli uffici della Questura di Cuneo. (ANSA).