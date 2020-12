Pininfarina Engineering, presidio permanente a Cambiano

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - I lavoratori della Pininfarina Engineering faranno un presidio permanente davanti alla sede di Cambiano dell'azienda fino al 15 dicembre, giorno in cui si terrà un nuovo incontro in Regione. La Pininfarina ha annunciato la liquidazione e ancora per una cinquantina di lavoratori non è stata trovata alcuna soluzione.

I lavoratori hanno deciso di scioperare e di fare il presidio nelle assemblee che si sono tenute ieri. (ANSA).