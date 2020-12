Museo Lavazza, audioguida per visita virtuale su Instagram

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - L'esperienza del Museo Lavazza e il racconto di oltre 120 anni di storia d'impresa arrivano sui social media, offrendo un inedito percorso di visita a distanza.

Si accede dal profilo Instagram @lavazzamuseo per vivere in pochi click un concentrato di cultura del caffè in formato digitale.

Il progetto mantiene l'anima multimediale del percorso di visita del Museo che si trova nel complesso torinese di 'Nuvola' Lavazza, inaugurato nel 2018. Questa volta ad accompagnare i visitatori è una voce narrante conosciuta soprattutto ai giovani, quella dello speaker radiofonico Federico Russo, che invita a scoprire il museo. Ascoltando si possono scorrere le gallerie delle cinque sezioni di visita: da 'Casa Lavazza', che ripercorre la storia dell'azienda, alla 'Fabbrica', che ne racconta la filiera, dalla 'Piazza' dedicata al rito dell'espresso, all''Atelier' che illustra le collaborazioni creative del marchio, per finire con un'esperienza evocativa e avvolgente nell'ultima tappa, l'Universo' del caffè. (ANSA).